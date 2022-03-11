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В Николаеве оккупанты обстреляли онкологическую больницу

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Николаев, Пятница 11 марта 2022 23:55
В Николаеве оккупанты обстреляли онкологическую больницу Фото: обстреляна онкологическая больница в Николаеве (facebook.com/maxim.beznosenko)
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве под обстрел российских оккупантов попала онкологическая больница. К счастью, здание не сильно пострадало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника областного управления здравоохранения Максима Безносенко.

"Нападать на слабого может только урод. О слабом - это не о нас, это о наших больных. Как только эти изверги обстреляли онкологическую больницу. Больница, которая оказывает помощь больным онкологией со всей Николаевской области", - рассказал он.

Также Безносенко отметил, что если страна-агрессор видит в онкологических больных "равного противника, который несет угрозу" - она не просто больна, она уже в агонии.

"Если ненависть к врагу сплачивает - мы уже самая сплоченная нация в мире", - пишет он.

Видео: обстреляна онкологическая клиника в Николаеве

Ранее сообщалось, что мэр Николаева анонсировал необязательную эвакуацию из города.

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