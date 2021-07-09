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В Николаеве ночью произошла массовая драка со стрельбой

Автор: РБК-Украина

Ночью в Николаеве произошла драка со стрельбой. Полиция задержала шестерых человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

Ночью 8 июля в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов на проспекте Мира в Николаеве происходит драка и слышны выстрелы.

С места происшествия правоохранители доставили в участок шесть человек в возрасте от 20 до 34 лет - жителей областного центра и области. Из одного из автомобилей, в котором находились мужчины, полицейские изъяли два предмета.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.

Следователи открыли уголовные производства по ст. 263 "Незаконное хранение оружия" и ст. 296 "Хулиганство" УК.

Ранее в Николаеве в ночь на 22 июня произошел конфликт со стрельбой. В результате два человека получили ранения.

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НиколаевСтрельба