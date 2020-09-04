В Николаеве мужчина скончался во время задержания полицией

В Николаеве во время задержания полицией скончался мужчина. В отношении действий сотрудников полиции охраны проводят проверку.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Инцидент произошел вечером 3 сентября. Около 20 часов в полицию поступило сообщение, что на улице 1-я Ингульская в Центральном районе Николаева неизвестный мужчина совершает хулиганские действия, бросается в прохожих кирпичами.

На место прибыл наряд полиции охраны. Мужчина оказал правоохранителям неповиновение, из-за чего к нему были применены наручники.

"Мужчине стало плохо, из-за чего работники полиции охраны сняли наручники и начали оказывать помощь и вызвали скорую. Однако, к сожалению, медики, прибывшие на место происшествия, лишь зафиксировали смерть 29-летнего мужчины", - сообщили в полиции.

Тело мужчины будет направлено для проведения экспертизы, чтобы установить, был ли он под действием каких-либо препаратов, и что стало причиной смерти.

"В случае выявления неправомерных действий, расследование будет проводить Государственное бюро расследований", - добавили в полиции.

Ранее РБК-Украина писало, что в середине июня в Днепре во время задержания мужчина застрелил сотрудника полиции.

Также сообщалось, что в Черновицкой области мужчина, пытаясь скрыться от правоохранителей, ранил двух полицейских из пистолета.