В Николаеве мужчина пытался бросить дымовую гранату в толпу

В Николаеве в четверг, 9 мая, на пересечении улиц Соборная и Потемкинская неизвестный мужчина пытался бросить дымовую гранату в людей, которые шли колонной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Нацполиции.

Сообщается, что правоохранители задержали мужчину. Прибывшие на место эксперты определили, что предмет, который мужчина пытался бросить в толпу, оказался армейской дымовой гранатой РДГ 2б.

"Правоохранители в отношении 32-летнего нарушителя составили протокол по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство", и провели профилактическую беседу с мужчиной", - заявили в Нацполиции.

Также правоохранители рассказали, что было составлено 3 административных протокола по признакам статьи 173-3 Куоап "Изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты", а еще по нескольким случаям проводится проверка.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во время акций 9 мая зарегистрировали 2 дела за "хулиганство". Представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало заявил, что первое производство по статье "хулиганство" было зарегистрировано утром около села Новоселовка, а второе производство по статье "хулиганство" правоохранители зарегистрировали в Днепре, где неизвестные бросили чернову краску во время движения колонны людей.