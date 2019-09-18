В Николаеве на газовой заправке застрелили трех человек

В Николаеве на газовой заправке обнаружены три трупа с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что в помещении газовой заправки "Фактор", расположенной по улице Новозаводской, обнаружены три трупа со следами насильственной смерти.

"Тела погибших обнаружила жена одного из работников заправки, которая утром пришла к мужу. Придя на заправку и увидев, что в кассе никого нет, она вошла в помещение и увидела три тела, лежащие в лужах крови. Один из них был ее мужем. Шокированная женщина тут же вызвала полицию. По ее словам, как минимум двое убитых - это работники заправки", - говорится в сообщении.

В настоящее время на место происшествия прибыл кинолог со служебной собакой, чтобы попытаться взять след преступников. Пока рассматривается одна версия произошедшего - ограбление.

Отметим, что заправка "Фактор" является одной из крупнейших газовых заправок в городе. Здесь заправляются в основном маршрутки, а также водители транзитного транспорта. Ежедневный оборот заправки составляет сотни тысяч гривен.

Напомним, в среду, 18 сентября, у входа в поселковый совет Акимовки (Запорожская область) застрелили из автомата заместителя председателя Объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова.

Как сообщало РБК-Украина, 19 июня в Киеве от огнестрельного ранения в голову умер нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. Предварительной рабочей версией следствия было то, что депутат застрелился при чистке наградного оружия - пистолета. Пострадавшый с огнестрельным ранением был обнаружен в квартире на бульваре Перова.