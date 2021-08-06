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В Николаеве во двор женщины бросили гранату. Полиция возбудила дело

Автор: Дмитрий Левицкий

В Николаеве сегодня утром произошел взрыв. Во двор 50-летней жительницы города кто-то бросил гранату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаева.

Женщина обратилась в полицию около 4:45 утра. Она рассказала, что в ее дворе произошел взрыв, в результате которого был поврежден автомобиль, оконное стекло дома и часть крыши. Сама женщина и жители дома не пострадали.

Взрывотехники и следователи изъяли с места взрыва обломки, предварительно, от гранаты РГД-5. Изъятые обломки отправили на экспертизу.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 194, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества. Причастным грозит наказание в виде заключения на срок до 10 лет. Сейчас проводится расследование.

Фото: последствия взрыва гранаты в Николаеве (mk.npu.gov.ua)

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НиколаевВзрывполиция