В Николаеве арестовали подозреваемого в тройном убийстве работников АЗС

В Николаеве суд арестовал подозреваемого в тройном убийстве работников АЗС на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что Ленинский районный суд Николаева избрал задержанному за убийство трех человек 48-летнему местному жителю меру пресечения.

"Мужчины будут держать под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Известно, что мужчина на протяжении последних 12 лет работал на автозаправочной станции, и совершил преступление через личные неприязненные отношения с погибшими коллегами, денежные средства с заправочной станции похищены не были.

Отметим, что расследование продолжается, за содеянное злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что задержанный по убийство трех работников на автозаправочной станции в Николаеве оказался их коллегой, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, пов'связанные с незаконным оборотом оружия.

Кроме того, во время задержания при себе у подозреваемого обнаружено большое количество оружия и боеприпасов: два револьвера, два пистолета, п'пять снаряженных магазинов к пистолетам, более сотни патронов, часть из которых боевые, чем. Все эти предметы находились непосредственно у злоумышленника и в сумке, которая была при нем.

Как сообщало РБК-Украина, в Николаеве на газовой заправке были обнаружены три трупа с огнестрельными ранениями. В помещении газовой заправки "Фактор", расположенной по улице Новозаводская, обнаружены три трупа со следами насильственной смерти.