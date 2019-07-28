Никита не ревнует? Победительница Холостяк 9 "завела" сеть фото в купальнике

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Даша Квиткова блеснула идеальным загаром и стройной фигурой

Победительница Холостяк 9 Даша Квиткова, которая ранее умилила сеть нежным фото со своим избранником Никитой Добрыниным, рассказала своим поклонникам о новом тестировании камеры своего гаджета. Белокурая красавица похвасталась не только камерой девайса, но заодно - и своим стройным телом с идеальным загаром. Даша опубликована в Instagram снимок в белом купальнике и поинтересовалась у своих фанов - как им нравится обновка.

21-летняя девушка вызвала настоящий фурор в сети, в комментариях посыпались восхищенные отзывы, но... и недоброжелатели также не заставили себя долго ждать. В то же время многочисленные подписчики Даши советуют ей не обращать внимания на негативные комменты - мол, стыдно демонстрировать свои прелести и в том же духе - и объясняют подобные упреки простой завистью.

"Снова тестирую камеру, вроде бы снимает неплохо. Вам как?" - подписала откровенный и провокационный снимок Квиткова.

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Пользователи сети живо комментируют фото красавицы, а некоторые даже спрашивают рецепт ее личного рациона - так их восхитила стройная и подтянутая Даша.

Красотка;

Дашуля, классный загар!

Просто идеальная! Напиши плиз рацион - что кушаешь, какие упражнения делаешь;

Очень красивая;

Если есть что показывать, то ради Бога! Даша, фигура у тебя супер!

Никита не ревнует?

Наверное когда Никиты нет дома, Даше скучно. Выставила фото и наслаждается комментариями. Так и вечер пролетел;

Вполне достойно;

Бомба!

Шикарная фигура. Только не понимаю моду на трусы до пояса;

Красивое фото! По-моему тут все хорошо. И модель, и белье, ну и камера в телефоне хорошая! Пусть говорят, прям интересно читать комментарии;

Качество супер, и фигурка бомба!

Как же я тащусь от тебя и твоего загара!

Это такой менталитет у нашего народа: все равно найдут к чему придраться, и ни дня не проживут без гнилого комментария. Либо! Просто зависть - молодости, красоте и обаянию. Подумать, у всех комментаторов идеальные фото в их ленте?! Уверена, это не так. Трусики отлично сидят (я тоже так часто ношу, ничего не давит, и как смотришься в зеркало, приятно глянуть), и когда здесь пишут, что они на шее, то она у них наверняка в другом месте, чем у всех нормальных людей. Все отлично!

Скрин комментариев

Ранее мы писали о том, что победительница Холостяк 9 Даша Квиткова раззадорила сеть пляжными фото с любимым из Египта.

Также сообщалось, что победительница Холостяк 9 Даша Квиткова соблазнила сеть фото в бикини на отдыхе с Никитой Добрыниным.

Напомним, недавно Даша Квиткова заинтриговала фотосессией в свадебных платьях.