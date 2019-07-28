Никита не ревнует? Победительница Холостяк 9 "завела" сеть фото в купальнике

Даша Квиткова блеснула идеальным загаром и стройной фигурой
Победительница Холостяк 9 Даша Квиткова, которая ранее умилила сеть нежным фото со своим избранником Никитой Добрыниным, рассказала своим поклонникам о новом тестировании камеры своего гаджета. Белокурая красавица похвасталась не только камерой девайса, но заодно - и своим стройным телом с идеальным загаром. Даша опубликована в Instagram снимок в белом купальнике и поинтересовалась у своих фанов - как им нравится обновка.
21-летняя девушка вызвала настоящий фурор в сети, в комментариях посыпались восхищенные отзывы, но... и недоброжелатели также не заставили себя долго ждать. В то же время многочисленные подписчики Даши советуют ей не обращать внимания на негативные комменты - мол, стыдно демонстрировать свои прелести и в том же духе - и объясняют подобные упреки простой завистью.
"Снова тестирую камеру, вроде бы снимает неплохо. Вам как?" - подписала откровенный и провокационный снимок Квиткова.
Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)
Пользователи сети живо комментируют фото красавицы, а некоторые даже спрашивают рецепт ее личного рациона - так их восхитила стройная и подтянутая Даша.
Скрин комментариев
Ранее мы писали о том, что победительница Холостяк 9 Даша Квиткова раззадорила сеть пляжными фото с любимым из Египта.
Также сообщалось, что победительница Холостяк 9 Даша Квиткова соблазнила сеть фото в бикини на отдыхе с Никитой Добрыниным.
Напомним, недавно Даша Квиткова заинтриговала фотосессией в свадебных платьях.