Никакого ограничения доступа журналистов к кулуарам Рады не будет, - Парубий

Глава ВР призвал снять любые дискуссии по этому поводу

Спикер парламента Андрей Парубий заверил, что никакого ограничения доступа журналистов к кулуарам Верховной рады не будет. Об этом он сообщил во время встречи с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"Никакого ограничения доступа украинских журналистов в кулуары Верховной рады Украины не будет. Это та позиция, которую я хочу, чтобы вы отметили, и по этому поводу сняли любые дискуссии", - сказал председатель ВР.

Напомним, ранее аккредитованные парламентские журналисты написали письмо Парубию, в котором призвали спикера не одобрять ограничение доступа СМИ к кулуарам парламента. В частности, корреспонденты обеспокоены решением комитета по вопросам регламента по ограничению доступа представителей СМИ в кулуары, они заявили, что такое решение ведет к ограничению свободы слова.

Ранее глава комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар заверила СМИ, что для украинских журналистов в Раде не будет "гетто", при этом она отметила, что в Раде некоторые псевдожурналисты снимали провокационные материалы для российских СМИ.