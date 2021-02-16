Никаких отключений и ограничений: как работает энергосистема Украины во время морозов

По данным пресс-службы, вторая неделя февраля характеризовалась резким увеличением потребления электроэнергии, как в сравнении с прошлой неделей, так с аналогичным периодом прошлого года. Причиной роста потребления стало сезонное похолодание. Среднесуточная температуры воздуха снизилась до 4,8 градусов мороза (неделей ранее - 1,2 градусов мороза).

В частности, среднесуточное электропотребление в рабочие дни относительно предыдущей недели увеличилось на 5% до 502,8 млн кВт·ч, а в выходные - на 3,4% до 490,3 млн кВт·ч

В цело электропотребление, по оперативным данным, с 8 по 14 февраля составило 3,49 млрд кВт·ч, что на 4,6% больше, чем за предыдущую неделю.

В сравнении с прошлым годом среднесуточное электропотребление в рабочие дни увеличилось на 5,2%, а в выходные - на 4,3%.

С начала февраля электропотребление составляет 6,84 млрд кВт·ч, что на 6,5% больше прогноза.

"Пока "Укрэнерго" не прогнозирует никаких ограничений энергопитания любых категорий потребителей, то есть оператор системы передачи не планирует ввода графиков аварийного отключения (ГАО) и ограничения мощности (ГОМ)", - говорится в сообщении.