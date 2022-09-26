"Ніхто не воюватиме": у Росії сталася стрілянина в одному з військкоматів

Стрілянина відбулася у військкоматі міста Усть-Ілімська Іркутської області, внаслідок якої отримав поранення начальник призовної комісії.

Офіційної інформації про те, що сталося, поки немає.

У свою чергу, місцеві Telegram-канали опублікували відео інциденту. На ньому чоловік, який стоїть на сцені в невеликому залі, стріляє в людину за кафедрою, після чого вона падає, а присутні вибігають із приміщення.

За даними Telegram-каналу Mash, стрілець, перед тим як вистрілити, заявив "Ніхто не воюватиме".

За даними Baza, стрільця затримано. Ним виявився місцевий мешканець 1997 року народження.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про мобілізацію до РФ і підписав відповідний указ. Голова Міноборони РФ Сергій Шойгу розповів про плани закликати до 300 тисяч осіб.

Крім того, в Росії вже кілька губернаторів критикували мобілізацію, а по ряду регіонів противники "могилізації" почали виходити на протести.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що військове командування РФ почало перекидати на війну проти України мобілізованих росіян без підготовки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.