В Нигерии захваченные студенты рассказали об издевательствах боевиков

Почти 40 студентов и сотрудников колледжа в Нигерии, похищенные 17 февраля вооруженными бандитами, освобождены. Подростки рассказали об издевательствах в плену.

После встречи с губернатором штата студенты рассказали, что после похищения их заставляли больше четырех часов пробираться сквозь лес без передышки.

По словам бывших заложников, их дневной рацион состоял из пригоршни бобов и одного пакета с водой на троих. Некоторые из подростков по возвращению едва держались на ногах и просили воды.

Похищения школьников и студентов в Нигерии происходят на регулярной основе. Периодически ответственность за нападения берут экстремистская группировка "Боко-Харам" и террористическая организация "Исламское государство".