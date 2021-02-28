UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Нигерии захваченные студенты рассказали об издевательствах боевиков

Автор: Артур Родивилов

Почти 40 студентов и сотрудников колледжа в Нигерии, похищенные 17 февраля вооруженными бандитами, освобождены. Подростки рассказали об издевательствах в плену.

Об этом сообщает Daily Post.

После встречи с губернатором штата студенты рассказали, что после похищения их заставляли больше четырех часов пробираться сквозь лес без передышки.

По словам бывших заложников, их дневной рацион состоял из пригоршни бобов и одного пакета с водой на троих. Некоторые из подростков по возвращению едва держались на ногах и просили воды.

Похищения школьников и студентов в Нигерии происходят на регулярной основе. Периодически ответственность за нападения берут экстремистская группировка "Боко-Харам" и террористическая организация "Исламское государство".

Напомним, накануне 317 школьниц были похищены из школы в нигерийском штате Замфара.

17 февраля в Нигерии в городе Кагара боевики напали на педагогический колледж. В результате нападения одного ученика убили, несколько получили ранения.

Напомним, ранее в Домоне, близ Парижа, вооруженный мужчина захватил заложников в здании компании. Нападавшим оказался руководитель компании, а среди заложников - его жена.

Также РБК-Украина писало о захвате заложников в банке в Тбилиси. Злоумышленник несколько часов держал в заложниках 9 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Нигериязаложники
Читайте также
Взрывы и сотни заложников: в Нигерии напали на колледж
Захвативший заложников вблизи Парижа найден мертвым
Прогноз погоды