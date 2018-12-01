В Нигерии во время полицейской операции убили более 100 человек

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Операция проводилась для преодоления всплеска преступности в штате Замфара

В Нигерии во время полицейской операции, направленной на подавление преступности в штате Замфара, было убито более 100 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщили в полиции Нигерии, во время операции, направленной для преодоления всплеска преступности в северо-западном штате Замфара, который характеризовался похищением людей и вымогательством выкупов, было убито более 100 человек. В полиции отметили, что все убитые были бандитами.

"Совместная оперативная группа отразила нападения из засады вооруженных бандитов в Маганг-Форе, что в штате Замфара, в результате атаки погибли 104 бандиты. Да именно 104 бандиты, а не гражданские, вооруженные бандиты, которые терроризировали и убивали невинных людей", - заявил полицейский Джимош Мосистих.

Отмечается, что в начале месяца в Замфару прибыли более 1 тыс. полицейский для патрулирования. По данным полиции, с того времени 85 человек были задержаны по подозрению в похищении людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нигерии во время атаки боевиков "Исламского государства" на военную базу погибли около 100 солдат.

Ранее РБК-Украина писало, что в Нигерии во время акции протеста силовики убили более 40 человек. Силовики применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ во время разгона протестных маршей, организованных Исламским движением Нигерии в поддержку Ибрагима Закзаки, находится в тюрьме с 2015 года.