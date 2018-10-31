В Нигерии во время акции протеста силовики убили больше 40 человек

Фото:акция протеста в Нигерии (Shaykh.Azhar/Nasser.Twitter)

Силовики применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ во время разгона протестных маршей

Во время акций протеста в столице Нигерии Абудже силы безопасности убили 42 сторонников заключенного в тюрьму лидера шиитского Исламского движения Нигерии Ибрагима Закзаки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Как сообщается, силовики 29 и 30 октября применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ во время разгона протестных маршей, организованных Исламским движением Нигерии в поддержку Ибрагима Закзаки, находящегося в тюрьме с 2015 года.

По словам официального представителя шиитского движения Ибрагима Музы, семь человек скончались от полученных травм и 35 человек были убиты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нигерии в результате столкновений мусульман и христиан погибли 55 человек. Сообщалось, что кровопролитные беспорядки были спровоцированы конфликтом между христианскими и мусульманскими грузчиками на местном рынке.

Также РБК-Украина писало, что в Нигерии число жертв взрыва и пожара достигло 60 человек. Инцидент произошел в пятницу в районе Осисиоома в штате Абия на юго-востоке страны, по предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка на отрезке нефтепровода, где проводились ремонтные работы, или изношенность труб.