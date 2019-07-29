В Нигерии в результате нападения боевиков "Боко харам" погибли 65 человек

В Нигерии боевики террористической группировки "Боко харам" совершили нападение на похоронную процесcию в штатепроцессия Борно, в результате чего погибли 65 человек, по меньшей мере 10 человек получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По информации издания, боевики прибыли в одну из местных деревень на мотоциклах и в фургонах и открыли огонь по людям, которые возвращались с похоронной церемонии - 23 человека были убиты, когда возвращались с похорон, а остальные 42 жителя погибли в ходе преследования террористов.

Президент Нигерии Мохаммад Бухари осудил атаку боевиков по мирным жителям и приказал военнослужащим провести операцию по поиску нападавших.

Напомним, в июне в Нигерии террористы-смертники исламистской группировки "Боко харам" совершили несколько атак, что привело к гибели по меньшей мере 30 человек, еще 40 получили ранения - первый взрыв произошел в зале, где происходила трансляция футбольного матча, еще двое смертников взорвались около чайной лавки.

13 июня в результате вооруженного нападения боевиков террористической организации "Боко харам" в Камеруне погибли 37 человек, в том числе 21 военный и 16 мирных жителей.