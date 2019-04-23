В Нигерии полицейский въехал в толпу людей, есть жертвы

По меньшей мере восемь человек погибли в Нигерии, где полицейский совершил наезд на толпу, участвовавшую в праздничном шествии по случаю Пасхи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

Как сообщается, еще 30 человек получили ранения. Отмечается, что большая часть потерпевших - подростки.

Полиция предполагает, что наезд был совершен намерено, его причиной стала ссора полицейского с участниками процессии.

Напомним, ранее сообщалось, что на юге Франции в Ниме автомобиль наехал на посетителей бара, в результате инцидента пострадали 2 человека.

Тогда два человека пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в Ниме. Инцидент произошел в 01:00 по местному времени. По данным полиции, в пятницу 32-летний мужчина направил свой автомобиль на посетителей местного бара, которые находились на тротуаре перед заведением. В результате двое из них получили легкие травмы.

РБК-Украина сообщало, что во Франции в Камбре в результате наезда на толпу около ночного клуба пострадали семь человек.

До этого в июне в Нидерландах автобус врезался в толпу людей на концерте, в результате чего один человек погиб и еще трое получили травмы. Инцидент произошел на фестивале Pink Pop, который проходил в провинции Лимберг.