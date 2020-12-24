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В Нигерии обнаружили еще одну новую мутацию коронавируса

Нигерия, Четверг 24 декабря 2020 23:38
В Нигерии обнаружили еще одну новую мутацию коронавируса
Фото: Нигерия (unsplash)
Автор: Даша Харченко

В Нигерии обнаружили еще один новый штамм коронавируса. Он отличается от того, который нашли в Великобритании и Южной Африке.

Об этом сообщает Reuters.

Глава Африканского центра по контролю за заболеваниями (CDC) Джон Нкенгасонг уточнил, что необходимы дополнительные исследования.

"Это не такая мутация, как в Великобритании и Южной Африке", - сказал Нкенгасонг.

По его словам, особую тревогу вызывает то, что на прошлой неделе Нигерия сообщила о росте случаев заболевания коронавирусом на 52%, а Южная Африка – на 40%.

В то же время он отметил, что пока нет доказательств влияния нового штамма на увеличение числа заболевших в Нигерии.

В Нигерии зафиксировали более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом. Несмотря на то, что в этой стране проживает больше людей, чем в любой другой стране Африки, показатель заражений оказался сравнительно ниже.

Напомним, 14 декабря Великобритания обнаружила новую мутацию коронавируса COVID-19. При этом маловероятно, что разработанные вакцины могут оказаться бесполезными при заражении этим вариантом.

В связи с распространением нового типа вируса более 40 стран мира ограничили или запретили въезд с Британии из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса. Эта мутация, по данным ученых, является заразней, чем другие.

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