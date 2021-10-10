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В Нигерии боевики убили 20 человек во время нападения на рынок

Автор: Анна Полисученко

В Нигерии боевики убили 20 человек во время нападения на рынок. Также боевики сожгли автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

“Бандиты в большом количестве убили по меньшей мере 20 человек, которых мы видели и насчитали, и подожгли 9 транспортных средств”, - сказал специальный советник министра дел полиции Сокото Идрис Гобир.

Также он сказал, что вооруженные бандиты ездили на мотоциклах и эпизодически стреляли, убивая нескольких человек.

На северо-западе Нигерии с декабря прошлого года состоялась волна похищений школьников и жителей села за выкуп бандитами, нарушило повседневную жизнь миллионов граждан.

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Нигерия