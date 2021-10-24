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В Нигерии боевики напали на тюрьму, освободив сотни заключенных

Автор: Наталья Скороход

В Нигерии вооруженные боевики напали на тюрьму на юго-западе страны. В результате 575 заключенных сбежали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

пытаются остановить рост насилия. Несколько объектов безопасности, особенно полицейские участки, подверглись аналогичным нападениям в прошлом году.

Напомним, что в Нигерии банды похищают людей с целью выкупа. Жертвами бандитов становятся пожилые люди и дети.

Ранее сообщалось, что в Нигерии боевики напали на деревню. В результате погибли мирные жители.

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