В Нигерии боевики напали на тюрьму, освободив сотни заключенных

В Нигерии вооруженные боевики напали на тюрьму на юго-западе страны. В результате 575 заключенных сбежали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
пытаются остановить рост насилия. Несколько объектов безопасности, особенно полицейские участки, подверглись аналогичным нападениям в прошлом году.
Напомним, что в Нигерии банды похищают людей с целью выкупа. Жертвами бандитов становятся пожилые люди и дети.
Ранее сообщалось, что в Нигерии боевики напали на деревню. В результате погибли мирные жители.