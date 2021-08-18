В Нигере во время полевых работ боевики убили 37 человек

В западноафриканском Нигере, в поселке Дарей-Дайе, джихадисты атаковали людей, когда те работали в поле. Убиты 37 человек.

Отмечается, что среди убитых 4 женщины и 13 детей.

С начала года в западной части страны жертвами джихадистов стали по меньшей мере 450 человек. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома и бежать.

Борьба с боевиками на территории страны продолжается девять лет.