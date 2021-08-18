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В Нигере во время полевых работ боевики убили 37 человек

Автор: Анна Полисученко

В Нигере во время полевых работ боевики убили 37 человек. С начала года в западной части страны жертвами джихадистов стали по меньшей мере 450 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В западноафриканском Нигере, в поселке Дарей-Дайе, джихадисты атаковали людей, когда те работали в поле. Убиты 37 человек.

Отмечается, что среди убитых 4 женщины и 13 детей.

С начала года в западной части страны жертвами джихадистов стали по меньшей мере 450 человек. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома и бежать.

Борьба с боевиками на территории страны продолжается девять лет.

Ранее мы писали, что в результате нападения боевиков в Нигере: погибли почти 140 человек.

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Нигер