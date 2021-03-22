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В Нигере в результате серии нападений на деревни убиты 22 человека

Автор: Инна Собора

В Нигере вооруженные преступники совершили налет на три деревни в районе Тиллабери, который граничит с Мали и Буркина-Фасо. В результате убиты 22 человека.

Об этом сообщает Reuters.

Нападение произошло менее чем через неделю после того, как неустановленные нападавшие убили 58 жителей деревни в том же регионе.

Источник в силах безопасности заявил, что ответственность за это несут боевики Исламского государства.

Местное отделение Исламского государства активно действует в зоне, и его обвиняют в предыдущих нападениях, в результате которых погибли десятки мирных жителей и солдат.

Подозреваемые боевики также убили не менее 100 мирных жителей 2 января в ходе рейдов на две деревни в Тиллабери, что стало одним из самых смертоносных эпизодов в новейшей истории страны.

Ранее в Нигерии после нападения боевиков 317 учениц школы-интерната штата Замфара пропали без вести.

РБК-Украина писало, что в Нигерии боевики напали на педагогический колледж, в результате чего один учащийся убит, несколько получили ранения.

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