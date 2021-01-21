Нидерланды вводят комендантский час из-за COVID. Нарушителей ждет штраф

Правительство Нидерландов приняло решение ввести комендантский час на территории страны. Ограничение начнет действовать с субботы, 23 января.

Об этом сообщает Reuters.

Комендантский час будет действовать с 21:00 до 4:30.

Исключения предусмотрены только для особых потребностей и ситуаций, в частности для работников, которые должны работать в ночное или вечернее время, для случаев оказания медицинской помощи и выгула животных.

Также правительство предусмотрело штрафы для нарушителей комендантского часа. За нарушение ожидается штраф до 95 евро.

Комендантский час продлиться по меньшей мере до 9 февраля.

Напомним, ранее правительство Нидерландов решило продлить действующий в стране жесткий карантин на три недели. Он будет действовать как минимум до 9 февраля.

Кроме того, в Нидерландах владельцы ресторанов и кафе обратились в суд с требованием отменить решение правительства о закрытии заведений.

Добавим, что с 15 декабря в Нидерландах действует локдаун. Все общественные места, включая детские сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты, закрыты.