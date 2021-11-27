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Нидерланды ужесточили локдаун из-за большого количества заболеваний COVID-19

Автор: Анна Полисученко

В Нидерландах введут дополнительные ограничения по борьбе с заболеваемостью коронавирусом. Это включает в себя закрытие баров, ресторанов и большинства магазинов в ночное время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP.

С 17:00 до 5:00 второстепенные магазины, рестораны, бары и культурные объекты будут закрыты. Супермаркеты будут работать до 20:00. Раньше второстепенным магазинам разрешалось работать до 18:00, а заведениям общественного питания - до 20:00.

Школы останутся открытыми, несмотря на то, что наибольший рост инфицирования наблюдается среди детей. Ученики старше 10 лет должны находиться в коридорах в масках. Дети начальной школы с легкой простудой должны оставаться дома и проходить обследование. Для учителей также будет обязательна маска. Во всех общественных местах обязательно социальное дистанцирование.

Правительство призвало всех, кто может, работать из дома, а если они не могут - соблюдать принципы социального дистанцирования.

Новые меры вступят в силу с 28 ноября и продлятся по меньшей мере три недели.

По словам исполняющего обязанности премьер-министра Марка Рютте, заболеваемость коронавирусом в стране чрезвычайно высока, как и раньше - более 20 000 случаев в день, несмотря на то, что около 85% взрослых вакцинированы.

Министр здравоохранения Уго де Йонге сказал, что "за цифрами скрывается неоспоримая правда, заключающаяся в том, что более 70% пациентов, попадающих в реанимацию, не вакцинированы".

Ранее мы писали, что Нидерланды вводят временный запрет на полеты из стран Южной Африки.

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Нидерланды