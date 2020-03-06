Нидерланды сообщили о первой смерти из-за коронавруса

Министерство здравоохранения Нидерландов подтвердило первую смерть в результате заболевания коронавирусом. Об этом сообщает NLTimes.

Как отметили в Минздраве, первый летальный случай зафиксирован в Роттердаме. Скончался 86-летний мужчина. При этом происхождение заболевания мужчины на данный момент не ясно.

По состоянию на окончание дня 5 марта в Нидерландах официально подтверждены 82 случая заболевания коронавирусом. Первый случай в стране был подтвержден 27 февраля.

Отметим, в мае в Роттердаме должен состояться песенный конкурс Евровидение-2020. В Европейском вещательном союзе (EBU), который является организатором Евровидения, сообщили, что следят за ситуацией и в случае необходимости будут рассматривать запасные варианты проведения конкурса из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что нет коронавируса лишь в 4 из 27 стран Евросоюза. COVID-19 не был обнаружен в Болгарии, Кипре, Мальте и Словакии.

Также РБК-Украина писало, что 6 марта первый случай коронавируса подтвердили в Сербии. Вирус обнаружили у 43-летнего мужчины, ранее путешествовавшего в Венгрии.