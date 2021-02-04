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Нидерланды тоже не рекомендуют вакцину от AstraZeneca для людей старше 65 лет

Автор: РБК-Украина

Совет здравоохранения Нидерландов не рекомендует вакцину от коронавируса AstraZeneca для людей старше 65 лет. Однако вакцину предложили использовать для вакцинации людей в возрасте от 60 до 65 лет.

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Об этом сообщает NOS.

Совет здравоохранения сомневается в том, что вакцина будет эффективной для людей старше 65 лет.

Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонг заявил, что предпочтительнее начать вакцинацию пожилых людей в скором времени. Он считает, что это сможет предотвратить смертности и снять давление на систему здравоохранения.

Если де Йонге примет рекомендации Совета здравоохранения, ранее установленная стратегия вакцинации от COVID-19 снова будет отклонена.

Напомним, сегодня рабочая группа по иммунопрофилактике Эстонии рекомендовала использовать COVID-вакцину AstraZeneca для пожилых людей в возрасте до 70 лет.

Кроме того, ранее Италия не рекомендовала прививать вакциной AstraZeneca людей старше 55 лет.

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