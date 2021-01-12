Нидерланды продлили жесткий карантин из-за COVID

Правительство Нидерландов решило продлить действующий в стране жесткий карантин на три недели. Он будет действовать по меньшей мере до 9 февраля.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает NOS.

"Нам пришлось принять решение о продлении локдауна на три недели - до вторника, 9 февраля", - отметил он.

Однако премьер не исключил, что с 25 января в стране могут открыться детские сады и начальные школы.

Кроме того, он обратился к гражданам с просьбой по-прежнему воздерживаться от поездок за рубеж до марта.

Напомним, с 15 декабря в Нидерландах действует локдаун. Все общественные места, включая детские сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты, закрыты.

Кроме того, 18 ноября в Нидерландах ослабили ограничительные меры. Решение было принято на фоне снижения темпов распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах владельцы ресторанов и кафе обратились в суд с требованием отменить решение правительства о закрытии заведений.