Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

Нидерланды приостановили применение вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных эффектах от этого препарата. Решение было принято в качестве меры предосторожности.
Нидерландское управление по лекарственным средствам (MEB), принимая решение о приостановке применения вакцины, приняло во внимание данные, которые поступили из Норвегии и Дании.
В Нидерландах ни одного подобного случая зафиксировано не было.
В ведомстве подчеркнули, что доказательств связи между образованием тромбов и инъекции вакцины AstraZeneca пока что нет.
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.
Как писало РБК-Украина, ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.