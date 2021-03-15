Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

Нидерланды приостановили применение вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных эффектах от этого препарата. Решение было принято в качестве меры предосторожности.

Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов.

Нидерландское управление по лекарственным средствам (MEB), принимая решение о приостановке применения вакцины, приняло во внимание данные, которые поступили из Норвегии и Дании.

В Нидерландах ни одного подобного случая зафиксировано не было.

В ведомстве подчеркнули, что доказательств связи между образованием тромбов и инъекции вакцины AstraZeneca пока что нет.