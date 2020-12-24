ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Нидерланды потребуют результаты теста на COVID-19 от всех прилетающих в страну

Автор: Артур Родивилов

Все пассажиры, прилетающие в Нидерланды, должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус нового типа. Тест должен быть проведен не ранее чем за три дня до вылета в Нидерланды.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.

При этом власти рассматривают расширение данной меры на пассажиров поездов, автобусов и водного транспорта.

Кроме того, путешественникам, прибывающим в Нидерланды, предлагается пройти десятидневный карантин, даже если перед отъездом у них был отрицательный результат теста на COVID-19.

За все время пандемии в мире выявлено более 78 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 1,7 млн - с летальным исходом.

Напомним, 14 декабря Британия обнаружила новую мутацию COVID-19. При этом маловероятно, что разработанные вакцины могут оказаться бесполезными при заражении этим вариантом.

Кроме того, правительство Британии заявило о намерении ввести новый уровень карантина. Четвертый уровень будет означать фактический локдаун для определенных регионов. Новые правила вступают в силу с 20 декабря и могут быть пересмотрены через десять дней.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НидерландыКоронавирус