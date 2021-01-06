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Нидерланды последними в ЕС начали COVID-вакцинацию населения

Амстердам, Среда 06 января 2021 14:28
Нидерланды последними в ЕС начали COVID-вакцинацию населения
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 6 января, в Нидерландах начали массовую вакцинацию населения от коронавируса. Это последняя страна в Европейском Союзе, в которой стартовал процесс прививки.

Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, прививки в стране делают препаратом компаний Pfizer и BioNTech. В первую очередь вакцинацию там проходят сотрудники домов престарелых и медицинские работники.

Отмечается, что список людей, которые получат препарат, будет расширяться.

Напомним, пока в Евросоюзе утвердили для использования вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. В конце декабря в Евросоюзе началась массовая вакцинация препаратом Pfizer и BioNTech. Также РБК-Украина писало, что Евросоюз одобрил заказ дополнительных 100 млн доз этой вакцины.

Кроме этого сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам пока не рекомендует к использованию в ЕС вакцины от COVID компании AstraZeneca. В Евросоюзе хотят больше данных о ее качестве.

Также РБК-Украина писало, что в мире уже более 30 стран начали вакцинацию от коронавируса. Вакцинируются люди из групп высокого риска.

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