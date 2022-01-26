Нидерланды ослабляют карантин, несмотря на рост заболеваемости COVID

Премьер-министр Марк Рютте заявил, что страна "идет на риск", ослабляя ограничения.

Бары, рестораны и музеи были закрыты с 18 декабря в попытке сдержать распространение штамма "Омикрон".

Со среды кафе, бары и рестораны будут открыты до 22:00. Посетители должны предоставить доказательства вакцинации или выздоровления от коронавирусной инфекции. Ночные клубы останутся закрытыми, а вместимость спортивных и культурных мероприятий будет ограничена до 1250 человек. Новые правила будут действовать до 8 марта.

Этому решению предшествовала волна гнева со стороны сотрудников гостиничного сектора, которые были разочарованы решением правительства разрешить возобновить работу магазинов, спортивных залов, парикмахерских и секс-работников с 15 января, в то время как их сектор оставался закрытым.

Кафе в нескольких городах открылись вопреки ограничениям минувших выходных, а десятки музеев и театров в знак протеста на один день открылись как салоны красоты.

Общественная поддержка строгих мер также неуклонно ослабевала в течение последнего месяца, а в столице, Амстердаме, участились массовые демонстрации против правил.

Несмотря на ограничения, количество новых случаев коронавируса растет. В Нидерландах регистрируют около 60 000 случаев в день. За последнюю неделю количество новых заражений выросло на 51% до более 366 000, в то время как количество госпитализаций в отделении интенсивной терапии уменьшилось на 34%.

На сегодняшний день вакцинировано почти 90% жителей Нидерландов.