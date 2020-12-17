Нидерланды намерены начать массовую вакцинацию от COVID-19 в январе

Европейское агентство по лекарственным средствам одобрит использование вакцины

Нидерланды ожидают получить первые 500 тысяч доз вакцины Pfizer и BioNTech до конца года.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС начнет массовую вакцинацию населения от COVID-19 27 декабря.

До этого она предложила странам Евросоюза начать вакцинацию от коронавируса в один день.

Кроме того, накануне вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас пообещал, что разрешение на продажу вакцин от COVID-19 будет выдано через двое суток после одобрения.

Добавим, что BioNTech и Pfizer. Если вакцину не одобрят в понедельник, то регулятор соберется снова через неделю.