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Нидерланды изменили требования по COVID-тестам для авиапассажиров из Украины

Автор: Роман Тверденко

Власти Нидерландов изменили правила по тестам на коронавирус для авиапассажиров из стран с высоким риском заражения, среди которых и Украина. Для вылета в страну возможны две опции тестирования.

Об этом Avianews.com.

Чтобы попасть в Нидерланды пассажирам из Украины можно сдать один отрицательный ПЦР-тест не более чем за 12 часов до вылета. При этом остается возможность сдачи двух тестов - одного ПЦР-теста не ранее чем за 72 часа до вылета и второго экспресс-теста не более чем за четыре часа до посадки.

Требования действуют для пассажиров старше 13 лет которые летят как в Нидерланды, так и в третьи страны с пересадкой.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Украине подтвердили 7 167 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявили в Житомирской и Львовской областях.

Также известно, что правительство Швейцарии намерено обеспечить население бесплатными тестами на COVID-19. Это поможет стране быстрее справиться с локдауном.

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