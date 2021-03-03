В Нидерландах возле центра по тестированию на COVID прогремел взрыв

В среду утром возле центра по тестированию на COVID-19 в нидерландском городе Бовенкарспел (провинция Северная Голландия) прогремел взрыв. В результате никто не пострадал.

На месте происшествия работает группа взрывотехников, они обследуют окрестности, выясняя, не осталось ли поблизости других опасных устройств.

Напомним, в ноябре 2020 года правоохранители проверили территорию вокзала в Утрехте (Нидерланды) на предмет взрывоопасных предметов после сообщения об угрозе взрыва. Полиция задержала двух подозреваемых.

Как писало РБК-Украина, до этого полиция Утрехта получила сообщение об угрозе взрыва на вокзале. Всех посетителей и персонал вокзала пришлось эвакуировать.