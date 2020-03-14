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В Нидерландах ученые нашли антитело к коронавирусу

Новости » Общество     14.03.2020 - 22:26
В Нидерландах ученые нашли антитело к коронавирусу
Иллюстративное фото (unsplash.com/drew-hays)

На исследования уйдут несколько месяцев

Нидерландские ученые впервые обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Профессор клеточной биологии Франк Гросфелд считает, что выявленное антитело может быть использовано для изготовления лекарств против коронавируса. Ученым удалось обнаружить антитело после лабораторных исследований подобных COVID-19 вирусных инфекций.

"Мы должны что-то сделать и, возможно, мы уже что-то имеем. Поэтому мы начали сразу же работать в этом направлении", - добавил ученый.

Отмечается, что теперь антитело должны протестировать на человеке, а все эти опыты могут затянуться на несколько месяцев. На этот момент исследования должны получить разрешение от других ученых в области биологии.

Кроме того, ученые утверждают, что пока рано говорить об эффективности, ведь самое главное - профилактика, а не лечение, поэтому необходимо найти вакцину от коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые из Сингапурского национального университета обнаружили первую большую перемену в геноме коронавируса COVID-19. Оказалось, что геном этого вируса менее стабилен, чем считалось ранее.

Также РБК-Украина писало, что по результатам моделирования, в зоне малейшего риска коронавируса находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет. Для них показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Наиболее уязвимыми являются люди в возрасте 70-79 лет - 7,8%.

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