В Нидерландах у собак и кошек обнаружили антитела к коронавирусу

В Нидерландах у домашних кошек и собак обнаружили антитела к коронавирусной инфекции. Это первый подобный случай в стране.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщает агенство Reuters.

Отмечается, что речь идет пока об одной собаке и трех кошках. Обнаружение антител означает, что животные переболели коронавирусной инфекцией. Считается, что собака заразилась от своего владельца, сказала министр сельского хозяйства страны Карола Схоутен.

Что касается кошек, то все они обитали на одной из ферм и неподалеку от нее. У владельца фермы ранее был диагностирован коронавирус. Для исследования около фермы отловили 11 кошек, у трех из них была обнаружена инфекция.

Напомним, американские ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что инфицированные коронавирусом кошки способны заражать COVID-19 здоровых кошек, даже если у больных животных не наблюдались симптомы.

Ранее в зоопарке Нью-Йорка впервые подтвердили коронавирус у животного. COVID-19 диагностировали у малайской тигрицы на ім'я Надя, которая находится в зоопарке Бронкса (возраст тигрицы составляет четыре года).

Кроме того, ученые из Уханя установили, что в городе примерно 15% животных заражены коронавирусом.