В Нидерландах рекомендовали третью прививку от COVID для людей с иммунными расстройствами

По словам главы Совета по здравоохранению Нидерландов Барта-Яна Куллберга, врачи должны решить, кто именно получит дополнительную прививку.

У некоторых людей с нарушениями иммунитета, например, у пациентов, перенесших трансплантацию, после двух прививок иммунный ответ отсутствует или недостаточен. Ожидается, что третья доза вакцины усилит этот ответ, так что эта группа будет лучше защищена от вируса.

По словам Куллберга, важно, чтобы дополнительная прививка для этой группы была введена быстро.

Совет по здравоохранению также рекомендует подготовиться к проведению так называемой бустерной вакцинации других групп населения, если эффективность вакцины от серьезных заболеваний снизится.

"Как только наметится тенденция к снижению эффективности вакцины против тяжелых заболеваний, следует рассмотреть возможность проведения бустерной вакцинации", - заявили в Совете по здравоохранению.