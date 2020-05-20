В Нидерландах работник фермы заразился коронавирусом от норки

На звероводческой ферме в нидерландской провинции Северный Брабант зафиксирован случай передачи коронавируса COVID-19 от норки человеку. Состояние здоровья заразившегося сотрудника не уточняется.

Об этом говорится в письме министра сельского хозяйства страны Каролы Скоутен парламенту, сообщает Reuters.

В апреле министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что заражение коронавирусом подтвердилось у норок на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Тогда ведомство ограничило доступ к фермам в качестве меры предосторожности, но заявило, что риска распространения вируса от зверей к человеку нет.

Однако в своем письме министр признала, что выпущенные ранее министерством рекомендации, в соответствии с которыми передача вируса от животных человеку невозможна, были ошибочными. В то же время она отметила, что риск заражения человека от животных всё еще оценивается как минимальный.

Текущее состояние заразившегося сотрудника фермы в письме не уточняется.

Напомним, в Нидерландах у домашних кошек и собак обнаружили антитела к коронавирусной инфекции. Это первый подобный случай в стране.Животные заразились от своих хозяев.

Ранее в в зоопарке Нью-Йорка впервые подтвердили коронавирус у животного. COVID-19 диагностировали у малайской тигрицы на ім'я Надя, которая находится в зоопарке Бронкса (возраст тигрицы составляет четыре года).