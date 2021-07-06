UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Нидерландах посреди улицы стреляли в журналиста

Автор: Дмитрий Левицкий

В Амстердаме вечером 6 июля произошло вооруженное нападение на криминального журналиста Питера де Вриса. Неизвестный несколько раз выстрелил в журналиста из пистолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Амстердама и издание NL Times.

"В Питера де Вриса стреляли. Он доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Детективы открыли широкомасштабное расследование", - заявили полицейские.

В то же время нидерландское СМИ сообщает, что прозвучало по меньшей мере пять выстрелов и журналист получил ранение в голову. Очевидец происшествия, которая находилась с раненым журналистом до прибытия медиков, рассказала, что он был жив, когда его забрали в больницу.

Инцидент произошел около 19:30 вблизи съемочной площадки телешоу Питера де Вриса стреляли уже после того, как он покинул студию.

Читайте РБК-Украина в Google News
НидерландыАмстердамжурналистыСтрельба