В Нидерландах планировали убийство премьер-министра

В Нидерландах правоохранители раскрыли заговор по подготовке убийства премьер-министра страны Марка Рютте. Полиция задержала одного из подозреваемых, а именно лидера партии Гаагского единства Арнуда ван Дорна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Правоохранители задержали ван Дорна 26 сентября, но на следующий день, после допроса его отпустили. Однако о задержании ван Дорна стало известно только сегодня.

Гаагская прокуратура подтвердила, что ван Дорна задерживали, а также отметила, что расследование подготовки покушения на премьера Рютте все еще продолжается. Правоохранители подозревают ван Дорна в том, что он пытался собрать информацию для подготовки покушения.

В то же время нидерландские СМИ сообщают, что за Рютте, который часто передвигается на велосипеде без сильной охраны, следили "разведчики", связанные с сетью наркоторговцев. После того, как полиция узнала о готовящемся покушении, премьера страны начали усиленно охранять.