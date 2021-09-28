UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Нидерландах планировали убийство премьер-министра

Автор: Дмитрий Левицкий

В Нидерландах правоохранители раскрыли заговор по подготовке убийства премьер-министра страны Марка Рютте. Полиция задержала одного из подозреваемых, а именно лидера партии Гаагского единства Арнуда ван Дорна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Правоохранители задержали ван Дорна 26 сентября, но на следующий день, после допроса его отпустили. Однако о задержании ван Дорна стало известно только сегодня.

Гаагская прокуратура подтвердила, что ван Дорна задерживали, а также отметила, что расследование подготовки покушения на премьера Рютте все еще продолжается. Правоохранители подозревают ван Дорна в том, что он пытался собрать информацию для подготовки покушения.

В то же время нидерландские СМИ сообщают, что за Рютте, который часто передвигается на велосипеде без сильной охраны, следили "разведчики", связанные с сетью наркоторговцев. После того, как полиция узнала о готовящемся покушении, премьера страны начали усиленно охранять.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нидерланды