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В Нидерландах первый человек в мире умер от повторного заражения коронавирусом

Автор: РБК-Украина

В Нидерландах умерла женщина, у которой повторно обнаружили коронавирус. Это первая смерть в мире после повторного заражения.

Об этом сообщает BNO News.

Умершая, 89-летняя женщина, также страдала от редкой формы лимфомы − макроглобулинемии Вальденстрема.

В начале года она поступила в больницу с лихорадкой и сильным кашлем. Тест на коронавирус оказался положительным. Женщина провела в больнице пять дней, после чего симптомы исчезли.

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Через два месяца спустя у женщины снова повысилась температура, появился кашель и одышка.

Пациентка снова получила положительный результат теста на коронавирус. На восьмой день состояние женщины ухудшилось, а через две недели она умерла.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предостерег от идеи, что коллективный иммунитет может быть реалистичной стратегией в борьбе с пандемией коронавируса.

Также ранее в организации заявляли, что коронавирусом могло заразиться 10% населения Земли, а число подтвержденных случаев сильно занижено и не отвечает реальной ситуации.

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