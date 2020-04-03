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В Нидерландах количество инфицированных COVID-19 превысило 15 тысяч человек

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 16:41
В Нидерландах количество инфицированных COVID-19 превысило 15 тысяч человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жертвами коронавируса в Нидерландах стали 1487 человек

В Нидерландах количество заболевших коронавирусом превысило 15 тысяч человек, около 1,5 тысяч - умерли. Об это сообщили в Национальном институте здравоохранения Нидерландов.

Согласно статистическим данным нидерландских медиков, за последние сутки в стране подтвердили 1026 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Нидерландах количество инфицированных достигло показателя в 15 723 человека. Из них 1487 человек умерли, 148 - за последние сутки.

При этом в институте отметили сокращение темпа увеличения новых случаев заболевания после введения правительством ограничительных мер.

"Число принятых в больницы пациентов и число смертей увеличиваются медленнее, чем можно было бы ожидать без мер. Однако требуются дополнительные усилия для того, чтобы замедлить распространение коронавируса", - отметили в местном Минздраве.

Напомним, 23 марта правительство Нидерландов ввело запрет на массовые мероприятия, а также запретил собираться в группы больше двух человек в связи с пандемией коронавируса. Ограничительные меры введены до 1 июня.

Впоследствии в Нидерландах заявили, что благодаря правильным действиям правительства, удалось остановить быстрое распространение коронавируса в стране.

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