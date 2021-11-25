В Нидерландах готовят новые "жесткие меры" для борьбы с COVID

Министры здравоохранения Уго де Йонге подтвердил введение "жестких мер". Он добавил, что принятых мер в начале ноября было недостаточно.

Среди введенных ограничений были:

обязательное ношение защитных масок в закрытых помещениях;

ограничение работы баров и ресторанов до 20:00.

В стране больницы сокращают объем своих услуг, чтобы освободить места для больных на коронавирус пациентов.

Сегодня в Нидерландах полный курс вакцинации прошли около 85% взрослого населения, в то же время за последнюю неделю ежедневно регистрировали более 20 тысяч новых случаев заражения.