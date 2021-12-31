В Нидерландах из-за фейерверка пострадали дети: один скончался

Как отметили правоохранители, мальчики 11 и 12 лет наблюдали за запуском самодельного фейерверка с молотом. В результате дети получили серьезные травмы. Старший из них был доставлен в больницу санитарной авиацией, где скончался от полученных ран. Второй ребенок госпитализирован, медики продолжают бороться за его жизнь.

Причины произошедшего выясняет полиция. Мужчина, запускавший фейерверк, задержан. Других комментариев правоохранители пока не дают.

По информации местных СМИ, дети наблюдали, как мужчина запускал фейерверк с помощью самодельной установки во время вечеринки, в которой участвовали четыре семьи.

Самодельная установка для запуска фейерверков - klaphamer - популярная традиция в Нидерландах и не запрещена властями.

Фото: самодельная установка молот для запуска фейерверков (twitter.com/NoniTwit1)