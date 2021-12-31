ru ua
Сб, 01 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Нидерландах из-за фейерверка пострадали дети: один скончался

Новина українською →
Амстердам, Пятница 31 декабря 2021 22:40
В Нидерландах из-за фейерверка пострадали дети: один скончался Фото: в Нидерландах при запуске фейерверка погиб ребенок (twitter.com/TheEdgyVeggie1)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В городке Хаксберген (Нидерландов) во время запуска фейерверка пострадали два ребенка. Один из них скончался в больнице, за жизнь второго продолжают бороться врачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Нидерландов.

Как отметили правоохранители, мальчики 11 и 12 лет наблюдали за запуском самодельного фейерверка с молотом. В результате дети получили серьезные травмы. Старший из них был доставлен в больницу санитарной авиацией, где скончался от полученных ран. Второй ребенок госпитализирован, медики продолжают бороться за его жизнь.

Причины произошедшего выясняет полиция. Мужчина, запускавший фейерверк, задержан. Других комментариев правоохранители пока не дают.

По информации местных СМИ, дети наблюдали, как мужчина запускал фейерверк с помощью самодельной установки во время вечеринки, в которой участвовали четыре семьи.

Самодельная установка для запуска фейерверков - klaphamer - популярная традиция в Нидерландах и не запрещена властями.

В Нидерландах из-за фейерверка пострадали дети: один скончался

Фото: самодельная установка молот для запуска фейерверков (twitter.com/NoniTwit1)

Читайте РБК-Украина в Google News
Нидерланды Новый год
NEWS
Зеленский поздравил украинцев с Новым годом 2022: главные заявления
Зеленский поздравил украинцев с Новым годом 2022: главные заявления
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году