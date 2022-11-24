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У Нідерландах через викид токсичної речовини постраждали вісім людей

Фото: (Tim Olk / jems.com)
Автор: Володимир Костирін

У нідерландському місті Мурдейк у провінції Північний Брабант через викид токсичної речовини на промислову територію постраждали вісім людей.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на NOS.

Інцидент із викидом стався на роботі, після події співробітникам підприємства стало погано.

За інформацією представника регіону безпеки Центрального та Західного Брабанта, один із постраждалих серйозно поранений.

На об'єкті були задіяні співробітники двох компаній.

Постраждалих доправили до лікарні, а інших працівників розмістили в інших місцях.

Уточнюється, що йдеться про працівників компанії, що спеціалізується на очищенні резервуарів, а також компанії, що займається зберіганням олій та хімікатів.

"За даними служби безпеки регіону, ситуація швидко стабілізувалася і небезпеки для навколишнього середовища немає", - йдеться в публікації.

Що спричинило витік отруйної речовини - поки не ясно.

Раніше повідомлялося, що в Україні створять Національний реєстр даних про викиди та перенесення забруднюючих речовин.

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