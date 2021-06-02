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В Нидерландах не будут вакцинировать молодых людей препаратом Johnson & Johnson

Автор: РБК-Украина

В Нидерландах молодых людей не будут вакцинировать от COVID-19 препаратом Janssen компании Johnson & Johnson. Им будут предлагать вакцины Moderna или Pfizer.

Об этом заявил министр здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге, передает De Telegraaf.

Министр добавил, что в настоящий момент заменить вакцину Johnson & Johnson в Нидерландах возможно на другие. По его словам, в стране доступны вакцины от компании Moderna или Pfizer/BioNTech.

Таким образом, вакцина компании Johnson & Johnson будет исключена из программы вакцинации для молодых людей.

Однако на данный препарат по-прежнему доступен для моряков, солдат, а также бездомных.

Напомним, в начале мая стало известно, что власти Дании решили не включать вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson в свою программу вакцинации.

Однако недавно правительство Дании обратилось в Управление здравоохранения страны с просьбой пересмотреть решение об исключении из программы вакцинации препарат Johnson & Johnson.

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