ua en ru
Вт, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нічний удар РФ по Києву: з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла ще п’яти загиблих

Вівторок 17 червня 2025 15:13
UA EN RU
Нічний удар РФ по Києву: з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла ще п’яти загиблих Фото: у Києві з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла ще п’яти загиблих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Росіяни сьогодні вночі, 17 червня, нанесли комбінований удар по Києву. Внаслідок обстрілу відомо про 14 загиблих. Рятувальники деблокували тіла ще п’яти загиблих з-під завалів багатоповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Київської МВА Тимура Ткаченка.

"На жаль, кількість жертв російської терористичної атаки на Київ збільшилась. Стало відомо, що з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку в Солом’янському районі дістали тіла п’яти загиблих", - зазначив керівник КМВА.

За його словами, рятувальна операція продовжується, пошукові роботи на місці влучання ворожої ракети тривають.

Нічна атака РФ на Київ 17 червня

Сьогодні вночі, 17 червня, російські війська атакували Україну, використавши 472 ударних дронів та десятки ракети. Внаслідок влучання ракети Х-101 у Солом'янському районі обвалився цілий підʼїзд 9-поверхівки, а у пʼятиповерхівці виникла пожежа.

Крім того, у Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджено дитячий садок і нежитлові будівлі. У Подільському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості.

Також горіли верхні поверхи житлового будинку в Шевченківському районі, нежитлова будівля в Соломʼянському, кілька локацій у Дарницькому, складські приміщення у Святошинському. Загалом 27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем.

Більше подробиць про наслідки атаки РФ у різних районах Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Вторгнення Росії до України
Новини
Люди під завалами та робота авіації: все про наслідки атаки РФ по районах Києва
Люди під завалами та робота авіації: все про наслідки атаки РФ по районах Києва
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді