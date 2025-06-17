Нічний удар РФ по Києву: з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла ще п’яти загиблих

Росіяни сьогодні вночі, 17 червня, нанесли комбінований удар по Києву. Внаслідок обстрілу відомо про 14 загиблих. Рятувальники деблокували тіла ще п’яти загиблих з-під завалів багатоповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Київської МВА Тимура Ткаченка.

За його словами, рятувальна операція продовжується, пошукові роботи на місці влучання ворожої ракети тривають.

"На жаль, кількість жертв російської терористичної атаки на Київ збільшилась. Стало відомо, що з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку в Солом’янському районі дістали тіла п’яти загиблих ", - зазначив керівник КМВА.

Нічна атака РФ на Київ 17 червня

Сьогодні вночі, 17 червня, російські війська атакували Україну, використавши 472 ударних дронів та десятки ракети. Внаслідок влучання ракети Х-101 у Солом'янському районі обвалився цілий підʼїзд 9-поверхівки, а у пʼятиповерхівці виникла пожежа.

Крім того, у Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджено дитячий садок і нежитлові будівлі. У Подільському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості.

Також горіли верхні поверхи житлового будинку в Шевченківському районі, нежитлова будівля в Соломʼянському, кілька локацій у Дарницькому, складські приміщення у Святошинському. Загалом 27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем.

Більше подробиць про наслідки атаки РФ у різних районах Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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