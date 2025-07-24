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Нічний удар по Одесі: з-під завалів дістали тіло чоловіка

Фото: в Одесі з-під завалів дістали тіло чоловіка (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

В Одесі з-під завалів житлової багатоповерхівки дістали тіло 32-річного чоловіка. Це перша жертва нічного масованого удару росіян по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"На жаль, внаслідок нічної російської дронової атаки по Одесі загинув чоловік. Його тіло тільки що деблокували рятувальники з-під завалів житлової багатоповерхівки. Загиблому було 32 роки. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", - повідомив Кіпер.

За його словами, наразі продовжуються роботи по демонтажу конструктивних елементів будинку.

 

Фото: в Одесі рятувальники розбирають завали після нічного удару РФ (t.me/dsns_telegram)

Обстріл Одеси

Нагадаємо, у ніч на 24 липня, Одесу атакували понад 30 російських дронів. Внаслідок обстрілу спалахнув ринок Привоз, пошкоджено пам’ятки архітектури в історичному центрі.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, під удар потрапив відомий у всьому світі Приморський бульвар.

Внаслідок атаки російських безпілотників значних пошкоджень зазнала дев’ятиповерхова житлова будівля - зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверхи. Через обстріл постраждали чотири людини та один домашній кіт.

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ОдесаВійна в УкраїніАтака дронів