Нічний удар по Одесі: з-під завалів дістали тіло чоловіка

В Одесі з-під завалів житлової багатоповерхівки дістали тіло 32-річного чоловіка. Це перша жертва нічного масованого удару росіян по місту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"На жаль, внаслідок нічної російської дронової атаки по Одесі загинув чоловік. Його тіло тільки що деблокували рятувальники з-під завалів житлової багатоповерхівки. Загиблому було 32 роки. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", - повідомив Кіпер.
За його словами, наразі продовжуються роботи по демонтажу конструктивних елементів будинку.
Фото: в Одесі рятувальники розбирають завали після нічного удару РФ (t.me/dsns_telegram)
Нагадаємо, у ніч на 24 липня, Одесу атакували понад 30 російських дронів. Внаслідок обстрілу спалахнув ринок Привоз, пошкоджено пам’ятки архітектури в історичному центрі.
За словами мера Одеси Геннадія Труханова, під удар потрапив відомий у всьому світі Приморський бульвар.
Внаслідок атаки російських безпілотників значних пошкоджень зазнала дев’ятиповерхова житлова будівля - зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверхи. Через обстріл постраждали чотири людини та один домашній кіт.
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