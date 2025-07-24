Нічний удар по Одесі: з-під завалів дістали тіло чоловіка

"На жаль, внаслідок нічної російської дронової атаки по Одесі загинув чоловік. Його тіло тільки що деблокували рятувальники з-під завалів житлової багатоповерхівки. Загиблому було 32 роки. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", - повідомив Кіпер.

За його словами, наразі продовжуються роботи по демонтажу конструктивних елементів будинку.

Фото: в Одесі рятувальники розбирають завали після нічного удару РФ (t.me/dsns_telegram)