Нічний обстріл Дніпра та смертельне ДТП з суддею в Києві: новини за 26 травня

Війна Росії проти України: останні новини

Удар по Дніпру

Вночі, 26 травня, у багатьох регіонах України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські окупанти за допомогою ракет завдали удару по Дніпру. Вони потрапили медустановою, де надають психіатричну допомогу.

В результаті ворожої атаки поранено щонайменше 31 особу. Ще двоє мирних жителів - загинули. Українські поліцейські показали, як вони допомагали рятувати поранених внаслідок сьогоднішнього ракетного удару росіян по Дніпру.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що удар російських окупантів по Дніпру є проявом одного з інструментів впливу на війну для Москви.

Більш детально про атаку російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Одночасно з цим звуки вибухів було чути в Києві. Російські війська посилили атаки ракетами та дронами на столицю. Так, минулої ночі ворог бив дронами-камікадзе. Окупанти випустили 36 "Шахедів", сили ППО збили усі ворожі безпілотники.

Суддя збив військового у Києві

Смертельна аварія сталась близько о 23:55 четверга, 25 травня. Водій автомобіля Lexus ES350 збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. За даними джерела РБК-Україна, за кермом Lexus ES350, який потрапив у ДТП, знаходився суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. У його авто виявили пляшку від алкоголю.

Чоловік відмовився від проведення огляду на стан сп’яніння, однак в його транспорті було виявлено пляшку від алкоголю. Суддю було затримано.

При цьому міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що загиблий Вадим Бондаренко до початку повномасштабної війни проходив термінову службу в Черкасах. Після цього його перевели до Києва. Хлопець рвався на передову після початку активних бойових дій, але він був потрібний у столиці.

Правоохоронці повідомили про підозру голові одного з районних судів у Київській області за ДТП, внаслідок якої загинув військовий.

Усі деталі ДТП можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Зеленський про захист неба: прискорюємо постачання ППО і маємо прогрес щодо авіації

Влада України працює над тим, щоб прискорити постачання систем протиповітряної оборони від союзників. Також є прогрес у питанні передачі авіації.

За його словами, офіційні особи нашої країни зроблять усе можливе та неможливе для того, щоб прискорити постачання в Україну більшої кількості та якості систем ППО. Це щоденне питання у роботі з партнерами.

В Міноборони назвали необхідну кількість F-16 для звільнення України

Міністерство оборони України заявило, що українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16. Цієї кількості вистачило б для звільнення окупованих ворогом територій.

Обрано нового голову Верховного Суду

Новим головою Верховного Суду сьогодні обрали голова Касаційного кримінального суду у складі ВС Станіслава Кравченка. Він отримав 108 голосів зі 148 можливих. Зазначимо, що голосування було таємним