Нічні удари по Харкову: в одному з будинків згоріла заживо сім'я

Як розповів Синєгубов, внаслідок пожежі загинули 5 людей:

чоловік з дружиною;

троє їхніх дітей віком 7 місяців, 7 та 4 рочків.

"Загоряння сталось через виток палива, після чого стався витік небезпечної речовини по вулиці, де знаходиться житловий сектор. Тіло чоловіка знайдено в коридорі будинку, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті. Тривають пошуки тіла наймолодшого хлопчика", - розповів голова ОВА.

В іншому будинку загинули:

66-річний чоловік;

65-річна дружина.

Серед постраждалих внаслідок пожежі та нічних ударів:

дві жінки 61 та 39 років;

45-річний чоловік.

"Встановлюються всі обставини. На місці працюють відповідні служби. Інформація буде оновлюватися", - додав голова ОВА.

За словами начальника Слідчого управління Головного управління Національної поліції (ГУНП) в Харківській області Сергія Болвінова, свідки повідомляли про звуки "шахедів". Наразі слідчі збирають всі експертизи, аби потім юридично довести те, що Росія навмисно бʼє по цивільних обʼєктах.

"З юридичної точки зору - це порушення законів та звичаїв війни і за нього мають відповідати як держава в цілому, так і конкретні особи. Ми доведемо справу до кінця. Наразі звʼязалися з родичами загиблої сімʼї. Нам треба відібрати зразки ДНК, щоб провести аналіз", - відзначив Болвінов.

Масована атака на Україну

Цієї ночі, 10 лютого, ворог запустив проти України 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131 з території тимчасово окупованого Криму та Російської Федерації. Основними напрямками удару були Одеська та Харківська область.

Під час бойової роботи захисникам вдалось знищити 23 ворожих дрони у межах Одеської та Харківської областей.

Подробиці російського удару по харківській АЗС - в матеріалі РБК-Україна.