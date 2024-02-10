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Нічні удари по Харкову: в одному з будинків згоріла заживо сім'я

Фото: внаслідок ударів по Харкову в одному з будинків згоріла заживо сім'я (t.me/synegubov)
Автор: Сергій Пишкін

В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі, яка була спровокована російськими ударами, загинула родина з 5 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

Як розповів Синєгубов, внаслідок пожежі загинули 5 людей: 

  • чоловік з дружиною; 
  • троє їхніх дітей віком 7 місяців, 7 та 4 рочків. 

"Загоряння сталось через виток палива, після чого стався витік небезпечної речовини по вулиці, де знаходиться житловий сектор. Тіло чоловіка знайдено в коридорі будинку, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті. Тривають пошуки тіла наймолодшого хлопчика", - розповів голова ОВА. 

В іншому будинку загинули: 

  • 66-річний чоловік;
  • 65-річна дружина. 

Серед постраждалих внаслідок пожежі та нічних ударів: 

  • дві жінки 61 та 39 років;
  • 45-річний чоловік. 

"Встановлюються всі обставини. На місці працюють відповідні служби. Інформація буде оновлюватися", - додав голова ОВА. 

За словами начальника Слідчого управління Головного управління Національної поліції (ГУНП) в Харківській області Сергія Болвінова, свідки повідомляли про звуки "шахедів". Наразі слідчі збирають всі експертизи, аби потім юридично довести те, що Росія навмисно бʼє по цивільних обʼєктах.

"З юридичної точки зору - це порушення законів та звичаїв війни і за нього мають відповідати як держава в цілому, так і конкретні особи. Ми доведемо справу до кінця. Наразі звʼязалися з родичами загиблої сімʼї. Нам треба відібрати зразки ДНК, щоб провести аналіз", - відзначив Болвінов. 

Масована атака на Україну

Цієї ночі, 10 лютого, ворог запустив проти України 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131 з території тимчасово окупованого Криму та Російської Федерації. Основними напрямками удару були Одеська та Харківська область.

Під час бойової роботи захисникам вдалось знищити 23 ворожих дрони у межах Одеської та Харківської областей.

Подробиці російського удару по харківській АЗС - в матеріалі РБК-Україна.

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